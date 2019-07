VINCENT, Jean Guy



À Montréal, le mardi 25 juin 2019 est décédé, à l'âge de 91 ans, Jean Guy Vincent, époux de Denise Provost.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Christiane), François, Hélène, Francine (Denis) et Jean-Luc (Marie-France), ses petits-enfants Marie, Mariane, Pierre-Yves, Isabelle, Julie-Anne et Gabriel, son arrière-petite-fille Lily-Rose ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 6 juillet 2019 de 9h30 à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.