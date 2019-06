DESMARAIS, Jacques



1942 -2019À Saint-Jérôme, le 10 juin 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jacques Desmarais. Il est désormais auprès de son épouse Mme Marie-Claire Couture, décédée le 1er mars 2019, à l'âge de 76 ans.Ils laissent dans le deuil leurs filles Brigitte (Sylvain), Christine (Luc) et Julie, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, leurs frères et soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances pour M. Desmarais et Mme Couture le samedi 6 juillet 2019 à compter de 11h en l'église de Saint-Janvier située au 17737 du Sacré-Coeur, Mirabel, J7J 1L4. Les funérailles seront célébrées le même jour à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maison de soins palliatifs Pallia-vie.ca