LATULIPPE, René



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 juin 2019, à l'âge de 86 ans, monsieur René Latulippe, époux de madame Louisette (Louise) Barbeau, a quitté pour son dernier voyage.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc (Sylvie Léger), sa petite-fille Marisa (Brian Matthie), sa soeur Michèle (André Gauthier), ses beaux-frères Gérald Barbeau (Murielle Théorêt) et Claude Kardos (feu Ginette Barbeau), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 juillet 2019, de 14h à 16h à la :Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à Diabète Québec.