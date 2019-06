DE LUCA, Carmelina



À Montréal, le 26 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Carmelina De Luca, épouse de feu M. Pasquale De Luca.Elle laisse dans le deuil ses enfants Antonio (Marisa), Tommaso (Diane), Adela, Nina (Tom), Adriana (Salvatore) et Rocco, ses petits-enfants Pasquale (Mindy), Sabrina (Adriano), Pasquale (Sarah), Giancarlo (Amanda), Carmelina, Jason, Gabriella, Pascal, Alecia et Dante, ses arrière-petits-enfants Giordano, Aviana, Lara, Cara et Anthony, sa soeur Adelina Palermo Rossetti en Italie ainsi que plusieurs parents et amis à Montréal et en Italie.La famille recevra les condoléances le lundi 1er juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mardi 2 juillet à partir de 8h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Les funérailles auront lieu le mardi 2 juillet à 11h en l'église Notre-Dame-de-la-Consolata (1700 Papineau Est), suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.En mémoire de Carmelina De Luca, au lieu de fleurs, un don à la Fondation pour la recherche sur le Syndrome de Prader-Willi, au nom de son petit-fils Dante Giorgio, seraient grandement appréciés.La famille De Luca tient à remercier de tout coeur le personnel du 9e étage de l'hôpital Royal-Victoria ainsi que son médecin le Dr J. Morais.