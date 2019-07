CAILLÉ (née Bouchard)

Charlotte



À l'âge de cent ans et cinq mois, Charlotte Bouchard, épouse de feu Lucien Caillé, est décédée le mardi 25 juin à l'Oasis de paix de l'Hôpital Marie-Clarac à Montréal.Elle laisse dans le deuil son fils Claude (Jeannine Marsan), sa fille Solange (Robert Théoret, ex-conjoint), ses petites-filles Mélanie et Évelyne (Steve Pépin), son petit-fils Guillaume, ses belles-soeurs et son beau-frère, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 5 juillet dès 13h30 au complexeUne cérémonie commémorative aura lieu à 16h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.