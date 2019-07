LAMOUREUX, Christian



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 juin 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Christian Lamoureux, fils de feu dame Annette Lebeau et de feu monsieur Guy Lamoureux.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Odette Bouchard, son frère Jacques (Réjeanne Quintin), son neveu Mathieu et sa nièce Claudine, ses petites-nièces Laurence et Liana, ses neveux de coeur Mathieu, François, Etienne Bernier et son grand ami Daniel Bernier (Manon Senécal) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comle vendredi 5 juillet 2019 à compter de 19h. Une cérémonie aura lieu le samedi 6 juillet 2019 à 11h, en la chapelle du complexe funéraire.Heures de visites: vendredi de 19h à 21h, samedi dès 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil.