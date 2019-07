LALONDE, Roger



Au CHSLD La Prairie, le 27 juin 2019, à l'âge de 86 ans est décédé M. Roger Lalonde, époux de feu Mme Jacqueline Carrière.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Johanne), Nicole (Lucien), Pierre (Christiane), Michel (Adèle) et Sylvain (Diane), ses petits-enfants Mélanie, Carl, Roger, Isabelle, Nancy, Johannie, Karine, Amélie, Maxime et Patrick, ses 16 arrière-petits-enfants, ses 2 arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Georgette ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salonSAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9Tel: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis le vendredi 5 juillet de 13h à 17h et 19h à 22h, ainsi que le samedi dès 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église paroissiale de Delson.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.