ROCH, Pierre



À Laval, le 24 juin 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé Monsieur Pierre Roch, conjoint de Madame Johanne Bédard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Karina (Philippe), Jason (Véronique), Marie-Jade et sa belle-fille Kim, ses petits-enfants, ses soeurs, ses frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 juillet 2019 de 12 heures à 17 heures au complexe funéraire:Une célébration à sa vie aura lieu ce même jour à 17 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre onconlogie de l'hôpital Cité-de-la-Santé et le Centre d'hébergement Rose-de-Lima pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Canadienne du Cancer serait apprécié en sa mémoire.