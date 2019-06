THIBOUTOT, Réal



Le 6 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Réal Thiboutot.Il laisse dans le deuil son épouse de 63 ans de mariage Nicole Cazes, ses enfants Alain (Christianne), Yvan (Chantal), ses petits-enfants Anik, Benoit et Maxime qui en garderont toujours un tendre souvenir. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 juillet 2019 dès 13h à l'église Ste-Catherine-Labouré (9370 rue Clément, LaSalle H8R 1V1). Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h.