DUBOIS, André



Le 17 juin 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. André Dubois.Il laisse dans le deuil sa compagne de vie Mme Gisèle Plante, qu'il a tant aimée, Mélanie (Marc-André), Justin, Zack, Lily, Alyson et Kelly-Anne, ses frères Joseph-Aimé (Margot) et Jean (Édèse), ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 juillet 2019 de 19h à 22h ainsi que le samedi 6 juillet 2019 de 10h à 12h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.