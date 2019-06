L'ARCHEVÊQUE, Huguette



À Terrebonne, le 25 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Huguette L'Archevêque, épouse de feu Jacques Dame.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-François (Manon) et Hugues, ses petits-enfants Anniekim (Mathieu) et Pierre-Olivier (Claudelle), ses arrières-petits-enfants Rosalie et Jordan, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs, ainsi que ses nièces, ses neveux et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 juillet 2019 de 13h à 17h et de 18h à 19h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le dimanche 7 juillet 2019 à 19h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel des résidences Le Jour et La Nuit de Mascouche et Manoir de la Rive de Terrebonne pour leur service attentionné.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs qu'elle adorait ou par des dons à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal ou la SPCA.