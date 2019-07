LANTHIER, André



À Montréal, le mardi 18 juin 2019 est décédé Monsieur André Lanthier époux de Manon Ducharme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants André Jr, Yanic (Joanne), feu Stéphane, ses petits-enfants Samuel, Philippe, Émilie, Marie-Annie, Jonathan et Alexandre, son arrière-petit-fils Cédrik, ses soeurs Huguette, Ginette, feu son frère Claude, son beau-frère et sa belle-soeur, son neveu et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le vendredi 5 juillet 2019, à 14h en l'église St-Jean-Berchmans, 1871 Rosemont, Montréal, H2G 1S7. La famille sera présente à compter de 13h pour y recevoir les condoléances des parents et amis.