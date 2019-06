ST-AMAND ALARIE, Gilberte



À Saint-Hyacinthe, le 21 juin 2019, est décédée madame Gilberte St-Amand à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu Maurice Alarie.La défunte laisse dans le deuil ses deux fils: Yves (Kathryn Wizbickie) et Serge (Liliane Jolin) ses petits-enfants: Jennifer, Joël, Rebecca, Marie-Ève et Philippe, ses arrière-petits-enfants: Rafaël, Juliette et Eddie.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs: Céline, Rose- Hélène et Clémence, ses beaux- frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de madame Gilberte St-Amand recevra les condoléances, le dimanche 7 juillet 2019 à 9 h, au:1325, RUE GIROUARD ESTSAINT-HYACINTHEwww.ubaldlalime.com.Un hommage lui sera rendu à 11h.