BOUCHARD, Robert



Subitement à Boucherville, le 19 juin 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Robert Bouchard, menuisier à la retraite, fils de feu Aurore Nantel et de feu Roger Bouchard.Il laisse dans le deuil ses neveux Pierre et Stéphane Bouchard ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le vendredi 5 juillet à 14h en l'église Sainte-Famille de Boucherville, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.549, SAMUEL-DE CHAMPLAINBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036Téléc.: (450) 655-0941