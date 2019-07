BERGERON, Hubert



À La Maison Victor-Gadbois, le 26 juin 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Hubert Bergeron, époux de madame Lucie Michaud.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Pascale (Claude Mercier), ses petits-fils Hugo et Félix Mercier, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 6 juillet 2019 dès 10h. Une célébration aura lieu en la mémoire de monsieur Bergeron à 13h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier Dr Beaudoin, les infirmières du C.L.S.C. des Patriotes ainsi tout le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.