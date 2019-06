7 attraits à connaître dans les Cantons-de-l’Est

En Estrie, la variété des attraits a de quoi étonner. Leur caractère unique aussi. Il n’y a pas deux musées issus du génie de Bombardier. Il n’y a pas non plus deux planétariums en plein air comme celui de Glen Sutton. Il en est de même pour plusieurs paysages majestueux, du lac Memphrémagog au Mont-Mégantic. Libre à vous de partir à leur découverte.

L’ASTROLab Photo courtoisie

Bienvenue dans la première réserve internationale de ciel étoilé. Grâce à des initiatives pour réduire la ­pollution ­lumineuse aux alentours du parc ­national du Mont-Mégantic, l’ASTROLab bénéficie de conditions optimales pour scruter la voûte céleste. L’observatoire est considéré comme le plus performant au Canada.

► Expositions. Présentations multimédias. Soirée observatoire ­populaire : 25,25 $ par adulte (entrée au parc en sus), gratuit pour les ­enfants. Forfaits avec nuitée en gîte, en auberge, en chalet ou en camping.

► 819 888-2941

Le Grand Cru

C’est le nom d’un bateau luxueux de 176 passagers qui nous amène sur le ­fabuleux lac Memphrémagog, un des plus beaux plans d’eau du Québec. Pont avec divans et fauteuils. Points de vue sur le mont Owl’s Head et sur des ­résidences cossues. Bonne table.

► Plusieurs croisières possibles. Dîner-croisière (3 heures) : 72 $ par adulte, 46 $ par enfant.

► 1 888 4BATEAU

L’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac Photo courtoisie

Entre monts et vallons, le ­monastère, avec le lac Memphrémagog en ­arrière-plan, est devenu une image ­iconique des Cantons-de-l’Est. On le ­visite pour en admirer la splendeur ­architecturale ou pour connaître le ­quotidien de la vie monastique des moines bénédictins. À découvrir : leurs fromages et leurs cidres.

► Visite guidée : 12 $ par adulte, 8 $ par enfant de 7 à 14 ans, gratuit pour les 6 ans et moins. Visite libre : gratuit. Séjour de ressourcement : 70 $ par nuit, repas inclus.

► 819 843-4080

Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier Photo courtoisie

Situé à Valcourt, le musée montre ­l’héritage du célèbre inventeur de la ­motoneige, inspirant pour les jeunes à développer leur ingéniosité. On entre dans le garage où ont été conçus ­plusieurs véhicules sur neige. On teste un véhicule du futur au Studio à idées. Au Fab lab, on crée ses projets. ­Animations multimédias.

► Entrée : 12 $ par adulte, 10 $ par étudiant ou aîné, 8 $ par enfant de 6 à13 ans, gratuit pour les 5 ans et moins.

► 450 532-5300

Le Parc de la Gorge de Coaticook

Photo courtoisie La principale attraction, c’est le pont piétonnier suspendu. D’une longueur de 169 mètres, ce serait le plus long du genre sur le continent. Circuit pédestre de 3,5 kilomètres, se transformant le soir avec des effets spéciaux pour devenir Foresta Lumina.

► Randonnée pédestre : 8 $ par personne de 16 ans et plus, 4,75 $ par enfant (6 à 15 ans), 2,50 $ par enfant additionnel. Foresta lumina : 19,50 $ pour les 16 ans et plus, tarifs réduits pour les enfants.

► 1 888 524-6743

L’ObservÉtoiles

À Glen Sutton, la station de montagne Au Diable vert, en partenariat avec la National Geographic Society, s’est dotée d’un planétarium en plein air unique au monde. Un casque à réalité augmentée permet la superposition des ­constellations et des planètes avec leur nom sur le véritable ciel nocturne.

► Tarifs : 46 $ par adulte et ado, 30 $ par enfant (6 à 12 ans).

► 450 538-5639

Le réseau cyclable de l’Estriade

Photo courtoisie De Granby à Waterloo, la piste tout asphaltée est l’une des mieux ­aménagées au Québec, avec une borne à chaque kilomètre et des haltes tout le long du trajet de 21 kilomètres. À ce tronçon linéaire sont reliées cinq autres pistes dont la Campagnarde menant au parc national de la Yamaska à partir de Waterloo.

► Longueur du réseau, entre champs et boisés : 82 kilomètres.