BIGEAULT, Jacques



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Jacques Bigeault le 19 juin 2019 chez lui, entouré de ses 5 filles et de sa petite-fille Valérie.Âgé de 89 ans, il laisse dans le deuil ses filles Manon (Richard), Lyne, Carole (Robert), Sylvie et Nathalie (Normand), ses 11 petits-enfants Annie, Caroline, Stéphanie, Jonathan, Valérie, Erika, Jessie, Tommy, Anika, Marilou, Catherine, ses 12 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Guy, Jean-Pierre, Thérèse, André, Denise et Lise, leurs conjoints, la mère de ses filles Micheline Huneault, ainsi que de nombreux amis avec qui il partageait ses passions pour l'entrainement, le bridge et les voyages.Retraité de la STM après 34 années de service comme chauffeur d'autobus, il aura également été impliqué dans le monde syndical, avant de devenir en 1982, Président de la Fraternité des Chauffeurs d'Autobus et Opérateurs de Métro de la STM. Fier de ses allégeances politiques, il aura également été un fervent défenseur du Québec.La famille vous accueillera le 6 juillet 2019 à 13h00 pour recevoir les condoléances et à 14h00 pour les funérailles à la Chapelle de la Résurrection, au 4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec H3V 1E7. À sa demande, une messe commémorative sera célébrée le dimanche 18 août 2019, à 11h00 à l'Église Ste-Rose, au 219 boul. Ste-Rose, Laval, QC, H7L 1L7.