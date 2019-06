ALLEN, Jean-Claude



À Ormstown, Qc, le 26 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Jean-Claude Allen, époux de Monique Côté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Miguel (Catherine), Daniel (France) et Michel (Chantal) Lepage, 6 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et soeurs: Pierrette (feu Romuald), Mercedes, feu Gerald, Dolores, feu Gilles et Jacques (Louisette), ses beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 5 juillet 2019 en l'église St. Malachie, Ormstown dès 12h30, suivi des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: Les dames auxiliaires de l'hôpital Barrie Memorial, Ormstown. Formulaires disponibles à l'église.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLEORMSTOWN, QCwww.mcgerrigle.com