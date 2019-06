LEGAULT, Georges-André



Le 23 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Georges-André Legault, époux bien-aimé de Jacqueline Ladouceur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Henriette (Jacques), Michelle (Luc) et Sylvain (Claudine), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées à l'église Ste-Geneviève, 16075, boul. Gouin O., Ste-Geneviève H9H 1C7, le vendredi 5 juillet à 14h. Condoléances au même endroit de 12h30 à 14h.Des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Fondation de l'hôpital Lakeshore.Les arrangements ont été confié à:514-695-7979 / VOLUNTAS.CA