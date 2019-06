ST-GERMAIN, Lise (Lyse)



Le 16 juin 2019, est décédée Lise (Lyse) St-Germain à l'âge de 81 ans, fille de feu Yvonne Gélinas et de feu Wellie St-Germain, de Trois-Rivières. Elle laisse dans le deuil son fils Denis, ses petits-enfants Lydiane et Philippe et leur mère Anne-Marie, sa soeur bien aimée Jocelyne et ses neveux Marc (Mimi) et Pascal.Sincères remerciements à ses amies Carmen, Danielle, Ginette et Lorraine qui lui ont été d'un grand réconfort lors de sa lutte contre le cancer, ainsi qu'à tout le personnel médical du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) qui lui ont prodigué les soins tout au long de son combat contre la maladie.Selon sa volonté, il n'y aura aucune exposition ni service funèbre.Vos dons à un organisme oeuvrant dans le domaine de la recherche sur le cancer seront appréciés.