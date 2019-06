Abus physiques et sexuels à la DPJ

TROIS-RIVIÈRES | Près du tiers des enfants sous la responsabilité de la DPJ de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont subi des abus physiques ou sexuels dans leur famille d’accueil, révèle un rapport d’enquête.

Les constats de cette enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dévoilés hier sont accablants et en viennent à la conclusion que les droits des enfants placés en famille d’accueil, dans cette région, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ont été lésés.

Cette étude sans précédent de 148 dossiers, soit 88 d’enfants et 60 de familles, révèle qu’en plus des 32 % qui ont subi des abus physiques ou sexuels dans leur nouveau milieu, 30 % des enfants ont subi de mauvais traitements psychologiques ou de la négligence.

Très préoccupant

« Il y a un grand travail à faire. C’est préoccupant, très préoccupant », s’est inquiétée la vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Suzanne Arpin.

Cette enquête a été déclenchée en janvier 2017 après qu’un nombre anormal de manquements aux droits des enfants ont été rapportés à la Commission pour cette région.

La juge Marie-Josée Ménard avait aussi sévèrement critiqué le travail de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans un jugement en octobre 2016, au sujet de deux frères qui ont été victimes d’abus physiques et psychologiques dans leur famille d’accueil.

L’un d’eux avait reçu une claque au visage et était parfois confiné plusieurs heures dans la voiture. Les deux garçons ne mangeaient pas à la table familiale non plus, malgré les demandes claires formulées par la DPJ pour corriger le tir.

« La [DPJ] s’interroge sur un déplacement éventuel des enfants, sans pour autant agir et continue à tolérer l’intolérable pour les enfants », avait-elle affirmé.

Le centre se défend

La direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a indiqué hier ne pas avoir été au courant de la gravité de la situation avant de recevoir le rapport.

« C’est inadmissible », a admis sans détour le directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Robert Levasseur, en poste depuis octobre 2018.

La direction s’est par ailleurs engagée à appliquer les 37 recommandations formulées à son endroit.

Pas d’explication

Du côté du CIUSSS, personne ne pouvait expliquer clairement comment la situation a pu dégénérer de pareille façon. Il a toutefois été souligné que les évaluations des familles sont désormais plus rigoureuses.

« On n’a pas encore toutes les réponses à savoir ce qui s’est passé. Ce qu’on peut vous dire, c’est que quand on regarde vers l’avenir, on sait tout à fait ce qui doit être fait », a lancé le président-directeur intérimaire du CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Carol Fillion, devant l’insistance des médias.

Il a par ailleurs ajouté que la création d’emploi faisait partie des pistes de solution.

Faits troublants

34% des enfants n’ont pas été rencontrés seuls par leur intervenant

19% des ordonnances du tribunal n’ont pas été respectées

5 familles d’accueil ont été accréditées même si le CIUSSS avait des « informations claires qu’elles pouvaient représenter un risque pour les enfants »

Pendant plus d’un an, il n’y a pas eu d’évaluation dans le secteur de Victoriaville pour recruter de nouvelles familles qui avaient des projets d’adoption, en raison d’un manque de main-d’œuvre.

Dans six dossiers, l’application de règles administratives a primé sur les besoins des enfants.

Quelques recommandations