Actes de foi caquistes

On peut présumer de bonnes intentions du nouveau gouvernement, mais force est d’admettre que la personnalité du chef François Legault déteint sur l’ensemble des décisions. La volonté de reprendre le contrôle « des affaires » et d’éliminer les structures gênantes est perceptible. Je ne trouve pas davantage de vertus dans l’immobilisme, loin de là, mais les dernières semaines soulèvent des questions chez ceux qui ne partagent pas complètement la dévotion caquiste.

Dans le cas du troisième lien entre Québec et Lévis, le ministre François Bonnardel annonce que la meilleure solution est un tunnel, sans donner d’estimation de coûts, d’évaluation environnementale, ni d’impact sur le trafic des deux rives. Ça ressemble à « qui m’aime me suive ».

Malheureusement, le Conseil de gestion, qui devait être le chien de garde indépendant, s’est fait envoyer promener par les roitelets des ministères. Le ministre Benoit Charette ayant annoncé son abolition, c’est la « machine » qui a gagné. Le ministre et la joyeuse bande de l’Environnement vont tenter de reprendre le contrôle du fonds, mais on ne voit pas en quoi ce sera différent du bordel qui régnait autrefois.

Est-ce que l’argent des consommateurs sera dorénavant distribué de façon à vraiment lutter contre les changements climatiques ? Il faudrait croire à la bonne volonté du ministre qui, en attendant, a changé le nom du fonds pour nous divertir. Fonds d’électrification et de changements climatiques, ça sonne plus « bureaucratique ». On a encore plus envie de s’en méfier.