Alex Galchenyuk échangé contre Phil Kessel

Le passage d’Alex Galchenyuk avec les Coyotes de l’Arizona aura été de courte durée. Après avoir passé une saison à Glendale, l’ancien attaquant du Tricolore a été échangé samedi aux Penguins de Pittsburgh en retour de Phil Kessel.

Les Penguins ont également obtenu les services du défenseur Pierre-Olivier Joseph et un choix de quatrième ronde dans cette transaction.

Galchenyuk a connu une saison décevante avec les Coyotes, obtenant 41 points (19 buts et 22 mentions d’aide) en 72 matchs.

Repêché en première ronde, troisième au total, par le Canadien de Montréal en 2012, l’Américain de 25 ans entamera sa huitième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) à l’automne, à Pittsburgh.

De son côté, Joseph n’a toujours pas disputé de matchs dans le circuit Bettman. Le Lavallois de 19 ans, repêché au premier tour par les Coyotes en 2017 (23e au total), en était à sa première année chez les professionnels en 2018-2019.

La fin pour Kessel à Pittsburgh

De leur côté, les Penguins se sont finalement départis de Kessel, qui avait une relation tendue avec l’entraîneur Mike Sullivan et le reste de l’organisation.

Selon des informations diffusées vendredi par le site The Athletic, Sullivan reprochait notamment à Kessel son «indifférence croissante» envers le personnel d’entraîneurs, ses habitudes sur et hors de la glace, et sa mauvaise influence sur certains de ses coéquipiers, dont Evgeni Malkin.

«Malkin a adopté plusieurs habitudes de Kessel que les entraîneurs n’aiment pas, ce qui inclut de l’inconstance dans les replis, un manque d’attention par rapport aux responsabilités dans son territoire et une mauvaise gestion de la rondelle en zone neutre», avait indiqué le journaliste Rob Rossi, de The Athletic.

Sullivan croyait d’ailleurs que Kessel était grandement responsable de la «régression» de Malkin dans le jeu défensif ces deux dernières années, selon Rossi.

Les fréquentes visites de Kessel au casino de Pittsburgh la veille des matchs irritaient également Sullivan, qui craignait que d’autres joueurs, en particulier Jake Guentzel, subissent sa mauvaise influence.

Kessel a disputé les quatre dernières saisons à Pittsburgh. Lors de la dernière campagne, il a amassé 82 points (27 buts et 55 mentions d’aide) en autant de matchs.

Choix de première ronde des Bruins de Boston en 2006 (cinquième choix au total), l’attaquant de 31 ans en sera à sa 14e saison dans la LNH. Il a évolué pendant trois ans avec les Bruins avant de jouer pendant six saisons avec les Maple Leafs de Toronto.