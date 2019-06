GARDNER, Georges Gabriel



À Montréal, le 25 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Georges Gabriel Gardner, époux de feu Nicole Bellemare.Il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (Richard Paul), Gilles (Lesley Tapper) et Yvonne, ses petits-enfants Gabriel, Nicolas, Ethan et Benjamin ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2630 rue Notre-Dame Ouest à Montréal le mardi 2 juillet 2019 de 14h à 18h où une cérémonie suivra en chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.