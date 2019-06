Beyries sous les squelettes

Comme s’il y avait encore trop de barrières entre elle et le public malgré la proximité, Beyries a débranché sa guitare, elle a délaissé son micro, puis elle est allée s’asseoir au bout d’une rangée, entonnant ainsi les magnifiques À l’autre bout du monde et The Pursuit of Happyness avant que la foule ne lui réclame, pour conclure, sa toute première chanson, Soldier.