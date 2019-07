LEFEBVRE, Cécile



À Montréal, le jeudi 20 juin 2019 est décédée, à l'âge de 95 ans, Cécile Lefebvre fille de feu Marie-Anne Beaudry et de feu Joseph Alphonse Lefebvre.Elle laisse dans le deuil sa nièce Claire, ses neveux Pierre (Diane), Bernard (Dominique), Jean (Florence) et Martin (Nirmala) ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera en l'église St-Édouard située 6511 rue St-Denis, coin Beaubien à Montréal dès 9h le samedi 6 juillet. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h en l'église St-Édouard et de là au Cimetière Notre-Dame-des- Neiges.