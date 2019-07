LE BLANC, Dolores née Vandal



De La Prairie, le 21 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Dolores (Doudou) Vandal Le Blanc.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claudine (Richard), Pierre (Maryse), Roger (Jennifer), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs, Fernande, Huguette, Louisette et son frère Réal ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 juillet 2019 de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge serait apprécié en la mémoire de Dolores Vandal Le Blanc.