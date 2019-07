TREMBLAY, Yves



Nous a quittés le mercredi 29 mai laissant en deuil son épouse Janet, ses enfants Pierre-Luc et Naomi-Ruth ainsi que ses petits- enfants Alexy et Roselune. Il laisse aussi sa grande famille et ses amis.Les funérailles seront le vendredi 5 juillet à 10h30 à l'Église Vivante du Christ - 75 15e Avenue, Lachine. Elles seront suivies de l'enterrement au cimetière catholique de Lachine au 2360 Rue Provost.