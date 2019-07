CHÉNIER, Jean



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean Chénier, époux de Mme Yvaine Paquette, le 23 juin 2019 à l'âge de 72 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Philippe (Tracy Desnoyers) et Catherine (Jean-François Chrétien), ses petits-enfants: Liam ainsi que Rose-Marie et Alexis, ses frères et sa soeur: André, Jacques et Anne-Marie, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 juillet de 12h à 15h au :SAINTE-THÉRÈSE (450) 435-3987Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du salon. Ses cendres seront inhumées au Repos St-François d'Assise à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Canadienne du Cancer.