LAUZON, Cyprien



De Ste-Anne-des-Plaines, le 26 juin 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Cyprien Lauzon, époux de feu Mme Rollande Hogue.Il laisse dans le deuil ses enfants Mario (Johanne), Mariette (Michel), Louis-Philippe (Lucie), Normand (Carmen), Alain (Marie-Josée) et Martin, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Fernand (Denise), ses soeurs Fernande (Maurice), Madeleine (Réal) et Claire (Gaston), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis le jeudi 4 juillet de 18h à 22h ainsi que le vendredi 5 juillet de 9h à 10h30 à la:STE-ANNE-DES-PLAINES, J0N1H0Les funérailles seront célébrées le vendredi 5 juillet à 11h en la paroisse Ste-Anne.Un don à la Société de la Sclérose Lathérale Amyotrophique du Québec serait apprécié.