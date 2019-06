BOLDUC, Frère Jean-Marie, SG

(F. Camille-de-Léllis)



À la Résidence De La Salle, à Laval, le 25 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Frère Jean-Marie Bolduc, de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Cuisinier, il le fut avec excellence durant plus de soixante ans dans plusieurs des établissements de la communauté, ainsi qu'à l'Accueil Richelieu, un foyer pour malades chroniques, et à L'Escale Notre-Dame, une maison de thérapie, d'hébergement et de réinsertion sociale pour jeunes adultes. Jean-Marie était un homme toujours attentif, méticuleux en tout ce qu'il faisait, ayant à coeur de faire plaisir à tous et à chacun.Les Frères de Saint-Gabriel expriment leur sincère gratitude à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins reçus au cours des dernières années.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline (Lucien Gingras) et Colette; son frère François; ses belles-soeurs Céline Bérubé (feu Marcel), Laurette Dubuc (feu Jean-Charles) et Marie-Rose Carrier (feu Raymond); ainsi que plusieurs neveux et nièces.La dépouille mortelle sera exposée au2500, AVENUE DES PERRONLAVALle mercredi 3 juillet 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h; ainsi que le jeudi 4 juillet, à compter de 9h30, en l'église De La Visitation.Les funérailles auront lieu à l'église De La Visitation, 1847, boulevard Gouin Est, Montréal, le jeudi 4 juillet 2019, à 10h.L'inhumation se fera au cimetière Jardins Urgel Bourgie, 2500, avenue Des Perron, Laval, Qc.