BELLIER, Lorraine Agnes (Cook)



Le 21 juin 2019, à l'âge de 94 ans est décédée, paisiblement, la bien- aimée Lorraine Agnes (Cook) Bellier, épouse de feu Raymond Bellier. Elle laisse dans le deuil sa famille, Laura et Ashleigh Gough (petites-filles), Karen-Lee Gough (belle-fille), Frank Kearsey (beau-fils), Sophie et Ruby Kearsey et Max Gough (arrière-petits-enfants). Elle est prédécédée par son fils, Douglas Gough. Le service funéraire aura lieu à l'Église Anglicane St-Paul, 9 Douro St, Stratford, Ontario, le mercredi 3 juillet à 14h.