François Legault diabolisé

Cet homme possède des qualités qui ne trompent guère. C’est un fils du peuple demeuré authentique, élevé par une mère qu’il vénère et marié à une femme qui n’a pas froid aux yeux et pour laquelle il éprouve un amour admiratif, et qu’il consulte de façon permanente. Attentif à ses fils, il a ce côté bon père de famille qui lui attire l’affection des citoyens, qui ont confiance dans ce nationaliste qui se tient debout.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a déclaré mercredi que la loi sur la laïcité était dangereuse et non canadienne. « Le Québec ternit l’image du Canada », a-t-il ajouté, faisant écho ainsi à Gérard Bouchard, qui s’inquiétait aussi de la mauvaise réputation qu’aurait le Québec avec cette loi. Bref, ils sont nombreux à affirmer que François Legault fait honte au Canada.

Des médias en parlent avec des mots à boulets rouges ou usent d’insinuations malveillantes. Le correspondant du Devoir à Québec rapporte ainsi dans son journal les propos du premier ministre Legault sur ses détracteurs albertains et manitobains : « Je pense que c’est complètement exagéré, a-t-il déclaré derrière le bureau offert par l’Union nationale à Maurice Duplessis il y a plus de soixante ans. » Le journaliste établit donc un lien politique entre le chef autoritaire et ultra-catholique des années de la grande Noirceur liberticide et François Legault, le modéré, courageux et respectueux représentant du Québec moderne et laïque.