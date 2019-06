Il l’agresse seulement sept secondes après son arrivée

Anthony Pratte-Lops a plaidé coupable à une accusation réduite pour le meurtre de son ex-copine Daphné Huard-Boudreault, le mois dernier. L’homme de 24 ans a ainsi évité la tenue d’un long et pénible procès devant jury. Le Journal a eu accès aux quelque 1500 pages de documents judiciaires au dossier, qui illustrent comment le tueur a tendu un véritable guet-apens à la jeune femme de 18 ans dans un sous-sol de Mont-Saint-Hilaire, en mars 2017.

Quelques heures avant de tuer Daphné Huard-Boudreault, Anthony Pratte-Lops lui a dérobé son cellulaire dans l’espoir de l’attirer dans leur appartement. Il a fait croire à tous ses proches qu’il serait parti à Québec. La jeune femme est entrée à la hâte dans le logement, sans attendre l’escorte policière, pour aller chercher son chat et ses lézards, car elle craignait que son ex leur fasse du mal. Elle n’aurait toutefois jamais cru que c’est à elle qu’il s’en prendrait, sept secondes à peine après son arrivée, alors qu’une policière était de l’autre côté de la porte.

« Oh ! C’est bientôt fini cette vie-là », aurait dit Daphné Huard-Boudreault à son chat, en le câlinant.

Jaloux, l’homme de 22 ans n’acceptait pas leur rupture, survenue une semaine auparavant, après deux ans de relation, et lui faisait des misères.

Inquiète du sort qu’il allait réserver à ses animaux, Daphné voulait les sortir de cet environnement au plus vite.

Nombreux sont ceux qui ont prévenu Daphné de ne pas se rendre seule à son ancien logement. Au moins trois policiers, sa mère, son père, sa belle-mère et son nouveau copain l’ont incitée à la plus grande prudence ce jour-là.

Désemparée que son ex ait piraté son cellulaire et qu’il écrive des insanités à ses amis, elle voulait des conseils.

La policière Brigitte Légaré l’a informée qu’elle pouvait déposer une plainte contre Pratte-Lops pour vol et harcèlement.

Mais Daphné ne voulait pas que son ex se fasse arrêter, elle voulait juste récupérer quelques effets et avoir la sainte paix.

L’agente Légaré insiste à plus forte raison, car Daphné a composé le 9-1-1 quelques heures plus tôt pour faire expulser son ex.