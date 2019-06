Ipso facto

« Toi, le jour où tu vas déménager, ce sera épouvantable. » Combien de fois ai-je entendu cette phrase en 34 ans ? Ils avaient raison. Avant le grand déménagement, je donnais, je jetais, je tentais de vendre, mais jamais je n’avais l’impression de voir descendre le stock dans la maison. Passer d’une très grande piaule (3 étages et 4 chambres au deuxième) à l’équivalent d’un 4 et demi, c’est une expérience saisissante, mais le moment le plus étourdissant, abracadabrant, fut l’exercice de la vente de ce gros cottage. L’agent Francis Martin de Remax (un platinium, excusez pardon) est venu chez moi un dimanche après-midi. Moins de trois jours plus tard, la maison était vendue à une famille chinoise qui a rempli toutes les conditions en un temps record, et ce, par procuration depuis Shanghai.

Pas de niaisage, pas de négo, je devais avoir quitté les lieux moins d’un mois plus tard. C’est à force de visiter des condos avec Francis Martin que j’ai commencé à y croire.

ÇA DONNE UN COUP

Et puis, un matin, nous sommes entrés dans ce petit condo de deux chambres. Une vue imprenable sur l’ancien 17e trou du golf de La Prairie. Sous nos pieds, une calme et douce rivière tranquille, un lac qui encercle l’ancien green, un vaste champ et des centaines d’arbres matures. Des dizaines de sortes d’oiseaux qui chantent à ma fenêtre toute la journée. Deux places de stationnement intérieur et un compte d’électricité qui venait de s’amputer de près de 400 dollars par mois.

Voilà maintenant trois semaines que je ne suis plus Brossardois. Oui, je m’ennuie de ma grosse cabane et, quand ça me chatouille trop fort, je regarde mon nouveau compte de taxes.

RIGHT AND GAUCHE

Dans le tunnel Québec-Lévis, y aura-t-il une voie réservée aux calèches ?

Karl Azner cherche un pick-up et 4 amis.

« Oui, chérie ! » Expression servant à sauver du temps.

Vu sur le net : Chaque année, il y a de plus en plus de cons, mais je crois que cette année, les cons de l’an prochain sont déjà arrivés.

Ma blonde me traite comme un chien. Elle veut que je sois fidèle.

À MARDI

Lundi, c’est la fête du Canada et de Jacques Gatien (Starfrit). Les deux se connaissent bien.