Julie Ménard : imitatrice d’Elvis tout l’été

Énumérer tous les projets auxquels Julie Ménard a participé n’est pas une mince tâche. Quand elle ne joue pas à la télévision, au théâtre ou au cinéma, elle chante (La Voix 2014). Cet été, elle s’attaque à un nouveau défi dans la pièce À la recherche d’Elvis. L’occasion unique pour elle d’amalgamer tous ses talents!

D’emblée, Julie Ménard n’était pas une fervente admiratrice d’Elvis.

«Je ne connaissais pas tant Elvis, confie la comédienne. On a tous déjà entendu ses chansons, mais je n’étais pas une inconditionnelle. Je le découvre vraiment en travaillant dans ce spectacle. Les comédiens et moi avons plusieurs mélodies à interpréter et je réalise qu’on ne se tannera jamais de ses chansons. On n’a pas besoin d’être un mordu d’Elvis pour apprécier le spectacle.»

Si la pièce porte sur Elvis, les spectateurs ne devront cependant pas s’attendre à assister à un hommage.

«On incarne plutôt des imitateurs amateurs. Il ne s’agit pas d’un spectacle comme celui de Martin Fontaine (directeur artistique, metteur en scène et interprète d’Elvis pour Elvis Experience, NDLR), mais d’une rétrospective de certains de ses grands succès interprétés par des personnages colorés. Ce contraste est amusant. On se permet une certaine liberté à travers les chansons d’Elvis et ce qu’il peut représenter pour chacun d’eux.»

À l’affiche au Théâtre des Cascades à Pointe-des-Cascades jusqu’au 10 août, À la recherche d’Elvis nous entraîne dans la finale régionale d’un concours couronnant le meilleur imitateur d’Elvis au bar On The Rock. Tous les coups sont permis de la part des candidats au cours de cette soirée, puisque le grand prix consiste en un tour de chant à Las Vegas.

Julie Ménard y incarne Jacqueline Sauvé. François-Simon Poirier, Frédérike Bédard, Roger Léger, José Dufour et Audrey-Ann Tremblay font également partie de la distribution de cette comédie, mise en scène par Michel-Maxime Legault.

«L’action se déroule dans le coin de Mont- Laurier, en 1992, explique Julie Ménard. Ce sont des passionnés, dont l’unique mission est de rendre hommage au King! Jacqueline, mon personnage, décide qu’une femme a le droit d’imiter Elvis. Elle a du caractère! C’est une femme forte et féministe: elle est à la fois en féminité et en position de force dans un milieu d’hommes, où elle décide de s’imposer. C’est vraiment un beau personnage!»

Ce fut une première expérience professionnelle entre le metteur en scène et la comédienne.

«Michel-Maxime Legault me fait mourir de rire! J’aime beaucoup son regard. Il s’inspire de chacun des interprètes, de ce qu’on apporte, et il nous laisse une grande liberté. On a beaucoup de plaisir en répétition. On souhaite surtout que ça soit la fête dans la salle et que les gens aient envie de danser et de chanter avec nous. C’est une pièce qui essaie de rompre un peu avec ce qu’on a l’habitude de voir au théâtre.»

LOL:-), déjà 10 ans

Pendant les premières répétitions de la pièce, Julie faisait des allers et retours à Québec.

«Les tournages du premier bloc de la 10e saison de LOL:-) se déroulaient à Québec. Dix ans déjà! C’est touchant de voir qu’on s’est rendus jusque-là!»

L’émission présentée à TVA est également diffusée dans plus de 10 pays, de quoi la rendre fière.

Son petit bijou familial

Comme si elle n’était déjà pas assez occupée, Julie possède aussi une entreprise familiale de tatouages temporaires, Les Tatoués.

«Ça va très bien, relate l’actrice. Nous avons une boutique en ligne, où on offre tous les produits, en plus d’une trentaine de points de vente. Il y aura de nouveaux modèles disponibles pour l’été. On est encore dans le développement de cette entreprise. C’est vraiment notre petit bijou familial, ma fille est même impliquée avec nous. J’aime beaucoup ce sentiment de faire ça en "gang", en famille. Nos soupers de famille, par exemple, sont ponctués de petites réunions pour Les Tatoués. L’univers des tatouages temporaires, c’est vraiment du plaisir dans une atmosphère créative! Pour l’instant, c’est ce qui occupe notre été. En espérant qu’on puisse trouver du temps pour aller profiter de la campagne et de notre petit chalet!»