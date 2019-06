Justin Meram se charge de l’Impact

Évoluant contre une équipe qui excelle défensivement et présentant un effectif diminué, l’Impact de Montréal a vu Justin Meram réussir un doublé, ce qui a permis à l’Atlanta United FC de l’emporter 2 à 1, samedi soir, au Mercedes-Benz Stadium.

Le onze montréalais se dirigeait vers un verdict nul plus que satisfaisant, mais le milieu de terrain américain en a décidé autrement à la 83e minute. Profitant d’un coup de pied de coin, il a récupéré le ballon à moins d’un mètre de la ligne de but et a facilement réduit à néant les espoirs de l’Impact.

Tirant de l’arrière après 45 minutes de jeu, le Bleu-Blanc-Noir avait créé l’égalité moins de cinq minutes après la reprise des hostilités.

Récupérant le ballon après un coup de pied de coin des siens, Harry Novillo a décoché un puissant tir directement sur son coéquipier Zakaria Diallo, qui l’a fait dévier dans la cage adverse. En plus de niveler la marque, ce filet du défenseur central était le premier que la formation de la Géorgie accordait dans son stade en 506 minutes.

Le premier but de Meram avait été inscrit à la 35e minute. À plusieurs mètres de la surface de réparation de ses adversaires, l’athlète de 30 ans s’est défait de Mathieu Choinière et a décoché un laser qui n’a laissé aucune chance au gardien Evan Bush. La frappe de Meram était tout simplement parfaite et a terminé sa course dans le coin supérieur droit du filet des visiteurs.

De nombreux absents

En plus de faire face à une très bonne formation, l’Impact devait se débrouiller sans plusieurs de ses éléments clés, comme Ignacio Piatti, Maximiliano Urruti et Samuel Piette.

Si les deux premiers étaient absents en raison de blessures, le Québécois représentait la formation canadienne dans le cadre de la Gold Cup. En plus de Piette, Zachary Brault-Guillard, Daniel Lovitz et Omar Browne étaient également retenus par la prestigieuse compétition.

Une situation qui ne laissait pas beaucoup d’options à l’entraîneur Rémi Garde.

Appelé à prendre davantage de responsabilités, Choinière est venu bien près d’inscrire sa première réussite dans la Major League Soccer (MLS). Quelques instants avant le but de Meram, le natif de Saint-Alexandre, qui avait échappé à son couvreur, a été rejoint par un magnifique relais de Saphir Taïder. Seul devant la cage adverse, le numéro 29 a cependant raté la cible de peu.

La troupe de Garde poursuivra sa campagne samedi prochain, alors que le Minnesota United sera de passage au Stade Saputo. L’équipe de l’Association de l’Ouest a pulvérisé le FC Cincinnati au compte de 7 à 1, un peu plus tôt dans la journée.