La cohue pour Hubert Lenoir à Tadoussac

Hubert Lenoir programmé à minuit dans un sous-sol d’église boucané de Tadoussac, ça promettait d’être épique. Et la soirée a largement rempli ses promesses : le jeune chanteur a tout arraché avec ses sept musiciens, vendredi soir, proposant même une nouvelle chanson à une horde de fans en délire.

«Il joue où ce soir Hubert Lenoir»? Plusieurs heures avant sa prestation attendue au sous-sol de l’église de Tadoussac, vendredi, au terme de la deuxième journée de la 36e édition du festival de musique francophone, le nom d’Hubert Lenoir résonnait déjà dans les rues du petit village.

Puis, près d’une heure avant la prestation la plus courue du festival jusqu'à maintenant, c’était la cohue à l’entrée du sous-sol de l’église, qui a une capacité de 550 personnes debout. Le directeur du festival, Julien Pinardon, confiait avoir peur de dépasser la capacité de la jauge, juste avant qu’une dizaine de jeunes fans parmi les premiers arrivés se mettent à chanter Fille de personne pour patienter.

Cela dit, tout le monde a pu entrer dans la salle. La foule scandait des «Hubert! Hubert!» bruyamment, avant qu’il fasse, enfin, son entrée en à minuit trente.

Et s’il confiait mettre fin aux spectacles consacrés à l’album Darlène en mai dernier puisqu’il était épuisé, il n’en était rien, cette nuit. Lenoir était déchaîné, fidèle à sa réputation.

Une nouvelle chanson

Bête de scène comme il en existe peu, Hubert Lenoir a connu quelques pépins techniques qui ont freiné le début du spectacle, offrant quelques lignes, le temps que le problème se résorbe, de By The Way, des Red Hot Chili Peppers.

«Ça c’est pour les boomers dans la place», a-t-il lancé. Et oui, même si le public était majoritairement jeune, toutes les générations y étaient rassemblées.

Hubert Lenoir a annoncé «faire plus de Darlène» qu’il était supposé. Déjà, Ton hôtel et Recommencer avait été servies et le public en était fort heureux.

Puis, il n’y a que lui pour ordonner à la foule de faire des «mosh pit» et ensuite faire une reprise de Jean-Pierre Ferland dans une atmosphère des plus agitées.

Et voilà qu’il a fait cadeau d’une nouvelle chanson, «dédiée à tous vos pères qui me talkshit sans arrêt». On ne saurait prédire si ce nouveau morceau connaîtra le même sort que Fille de personne, mais la sonorité très rock, très électrique, laisse présager un autre grand succès. Sur scène, en tout cas, c'est du solide.

Délire total

Il est peut-être justement temps qu’il crée d’autre matériel, parce qu’Hubert Lenoir a semblé en manquer vendredi soir. Après une cinquantaine de minutes sur scène, il avait l’air à chercher quelque chose à chanter.

Pour «rendre le show encore plus chaotique», il a ainsi improvisé un monologue humoristique plutôt douteux «parce que l’humour c’est payant».

Mais le spectacle n'a pas longtemps dévié et il est revenu sur sa trajectoire avec une longue séquence instrumentale et les pièces Fille de personne, concluant le spectacle dans le délire. Hubert Lenoir ne semblait pas vouloir quitter la scène : il est resté pour faire du «crowdsurfing» et prendre quelques des selfies avec ses fans.