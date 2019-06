Le coup d’Air Canada

Un, le prix payé, soit 520 millions $, me semble relativement un bon marché.

Trois, l’achat de Transat représente pour vous et vos actionnaires une très bonne affaire, puisque Transat est l’une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde.

Et de plus, vous avez la chance d’avoir le premier ministre François Legault (ex-fondateur de Transat) de votre bord.

Mon collègue Philippe Orphali rappelait récemment qu’Air Canada arrivait, bon an mal an, toujours en tête parmi les entreprises qui font l’objet du plus grand nombre de plaintes au Commissariat aux langues officielles du Canada.