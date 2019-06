Le pont Champlain fermé, détour pour sortir de l’île

Le pont Champlain a définitivement fermé vendredi soir. En attendant l’ouverture du tablier ouest du pont Samuel-De Champlain, les automobilistes devront contourner le secteur pour sortir de Montréal.

La seconde phase de l’ouverture du nouveau pont est en cours. Le 1er juillet, les voitures pourront rouler vers le sud à compter à 11 h, selon l’échéancier de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

Photo Agence QMI, Pascal Girard

De plus, l’autoroute 15 sud/autoroute 10 est sera complètement fermée, entre l’échangeur Turcot à Montréal et l’entrée du boulevard Taschereau (route 134) à Brossard, incluant le pont Champlain jusqu’à lundi 11 h.

Dans l’échangeur Turcot, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 15 sud et de l’autoroute 20 est (du Souvenir) pour l’autoroute 15 sud, seront complètement fermées selon le même horaire.

Un détour est possible via la bretelle pour l’autoroute 720 est (Ville-Marie), sortie 7 (pont Jacques-Cartier), rue Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.