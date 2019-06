Le saccage, le squat et le vol d’identité parmi les pires craintes de propriétaires

Le saccage, le squat et le vol d’identité trônent en tête des pires craintes de propriétaires, selon un sondage mené auprès des membres de l'Association des propriétaires du Québec (APQ).

À quelques jours du 1er juillet et de la valse des déménagements, 66 % des répondants au sondage ont répondu craindre de retrouver un logement «saccagé». 20 % d’entre eux ont plutôt peur de se retrouver un locataire qui refuse de partir, alors que 12 % espèrent ne pas tomber sur un nouveau locataire qui a usurpé l’identité d’une autre personne.

«Nous voulions dresser un portrait du marché locatif sur certains sujets sensibles comme les dégâts, les animaux ou le cannabis dans les logements», a déclaré par voie de communiqué Martin Messier, président de l’APQ.

À la question «depuis juillet 2018, avez-vous dû faire des travaux non prévus au départ de vos locataires? Plus qu'un ménage et de la peinture?», 45 % des propriétaires ont répondu par l’affirmative, dont la moitié ont estimé les réparations supérieures à 2000 $. Le sondage n’indique pas, toutefois, si les réparations sont imputables aux locataires ou s’ils proviennent d’un manque d’entretien du propriétaire.

Le sondage a aussi révélé que 80 % des propriétaires ont interdit la consommation du cannabis dans les baux et que 67 % refusent les animaux, en raison des bruits ou dommages potentiels liés à l’animal. Rappelons qu’au Québec, les abandons d’animaux triplent à l’approche du 1er juillet.

Le sondage, effectué entre le 21 et 27 juin, a été complété par 464 répondants. Le sondage est non probabiliste, c’est-à-dire que l’échantillon n’est pas statistiquement représentatif.