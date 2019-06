Le week-end culturel de Catherine Proulx-Lemay

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Je viens de lire le nouveau livre de Fanny Britt, Les ­retranchées, un essai sur l’exploitation de la famille et la place des femmes, entre autres. J’avais lu précédemment son livre Les tranchées, qui se voulait un plaidoyer sur la maternité à travers le féminisme. Déjà, je suis vendue à Fanny Britt, que j’ai connue à travers le théâtre, qui écrit et adapte plusieurs pièces. C’est une grande ­auteure qui a une plume extraordinaire. Je trouve que l’on s’identifie beaucoup à ce qu’elle écrit. On ­retrouve dans ses livres plusieurs pistes de réflexion sur la femme d’aujourd’hui et les différents chapeaux que l’on porte. Je me sens très interpellée par ses propos. Ce sont des lectures qui font du bien.

Quel est le film qui vous a récemment séduite ?

Photo courtoisie

Je viens de voir le nouveau film de Monia Chokri, La femme de mon frère. Pour moi, ce film est une très grande révélation d’auteure. Je connaissais bien ­évidemment Monia Chokri en tant qu’actrice, mais ici, elle signe le scénario, et j’ai vraiment été touchée par son histoire. Elle a une façon d’écrire bien à elle, avec humour, sarcasme et sensibilité. Son cinéma est ­audacieux, intelligent et permet de rire aussi. Je suis ­allée voir ce film sans vraiment avoir d’attente et j’ai été agréablement surprise. C’est un film épatant qui met de l’avant Montréal. La réalisation est fantastique et j’ai ­découvert une très grande auteure !

Quel est le spectacle à voir absolument ?

Photo courtoisie

Étant porte-parole du festival Montréal Complètement Cirque, il faut vraiment aller voir le spectacle Finale, dans le cadre de l’événement qui aura lieu à compter du 9 juillet au Théâtre St-Denis 2. Il s’agit d’une troupe de Berlin qui offre un spectacle déjanté, où se rencontrent les acrobaties et le rock avec de la musique live sur scène. C’est le genre de spectacle que l’on ne voit pas tous les jours. Il ne faut pas le manquer !

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

Je viens de terminer la série américaine Glow, que j’ai beaucoup aimée. C’est une histoire inspirée d’un fait vécu, campée dans l’univers de la lutte féminine, un milieu que l’on connaît peu. C’est drôle et touchant et l’on compte d’excellentes performances d’actrices. On y suit une femme qui auditionne comme actrice sans jamais décrocher de rôle. Découragée, elle va tenter sa chance dans la lutte. J’avais vu la première saison sur Netflix, et je viens tout juste de regarder, en trois jours, la deuxième saison. Un beau coup de cœur !

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

J’ai beaucoup d’admiration pour la comédienne Céline Bonnier. C’est quelqu’un que je respecte énormément. Elle se renouvelle constamment. Son jeu est à la fois juste et touchant. C’est une actrice très inspirante. Je l’ai rencontré sur Unité 9 et, à l’époque, elle m’intimidait, me donnant l’impression d’être très réservée et ­cérébrale en raison de ses rôles souvent intenses. En fait, c’est l’inverse, elle aime faire le clown. En plus, c’est une ­personne sensible et à l’écoute des autres.

