Milos Raonic mal en point

Le colosse de 6 pieds 5 pouces et 215 livres grimaçait souvent lorsqu’il devait effectuer ses services. Il n’était pas à l’aise lors de ses déplacements et on l’a vu abdiquer sur plusieurs balles qui demandaient un effort supplémentaire. Il est clair que certains muscles de son dos sont tendus et le font souffrir.