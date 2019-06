Montréal avant... l’Allemagne

Formation folk de Trois-Rivières, Bears of Legend est revenu avec un nouvel album l’automne dernier, A Millions Lives, qui incorporait davantage des sons de synthétiseurs. Les musiciens viendront présenter ces compositions dans quelques jours au Festival international de jazz de Montréal (FIJM). Le Journal a posé des questions au chanteur du groupe, David Lavergne.

À quoi faut-il s’attendre du spectacle que vous ferez au FIJM ?

« On envisage le spectacle au FIJM comme notre rentrée montréalaise puisqu’il s’agira de notre première fois avec notre nouveau spectacle A Million Lives. Il y a toujours une petite frénésie qui vient avec nos apparitions à Montréal. Les concerts sont toujours uniques ou grandioses [...] Cette fois-ci, ce sera un peu plus sobre, mais nous démarrons notre calendrier estival avec ce spectacle. Nous sortirons tout juste d’un long congé de près de deux mois pour replonger concrètement dans l’été des festivals avec le FIJM. Le band sera vraisemblablement à son apogée. Côté moral, nous serons en forme ! »

Le groupe a pris une nouvelle direction sur A Million Lives. D’où venait cette idée ?

« On n’a jamais vraiment eu “cette idée”, mais plutôt celle de ne jamais se mettre de limites sur “qui nous étions” sur le plan artistique. Je pense être quelqu’un de très peu confortable dans la routine et je ressens souvent le besoin de vivre autre chose, de vivre autrement. Nos trois albums sont très différents et témoignent sûrement d’une évolution certaine de nos sept personnalités depuis nos débuts dans la vingtaine. »

Est-ce que les nombreux concerts que la formation a donnés ont influencé le son du nouvel album ? Vouliez-vous que ça bouge plus ?

« Oui, surtout pour nous. On avait envie de jouer plus gros, de s’amuser encore plus et de combler le public qui se déplace pour nous voir en spectacle. Comme les salles sont désormais plus grandes pour nous, on sentait qu’on pouvait aller un peu plus loin dans l’énergie qu’on pouvait transmettre. »

L’album est paru en octobre dernier. Quel accueil a-t-il reçu ?

« Un accueil très positif du point de vue de la critique, surtout ici au Québec. Les gens l’ont adoré et plusieurs ont salué ce qui leur apparaissait comme “de l’audace”, l’audace de se réinventer, de se laisser aller artistiquement. Je pense que l’album en soi n’a pas eu un succès aussi “populaire” que le précédent. Mais le spectacle fait déplacer plus de monde qu’auparavant. On a nos plus belles salles à vie et nos tournées les plus vivantes à vie. »

Dans votre calendrier, vous avez plusieurs concerts en Allemagne. Comment cela se passe-t-il pour le groupe dans ce pays ?

« On adore l’Allemagne. Ce sera notre troisième fois là-bas déjà depuis notre apparition au Rudolstadt Festival, un des plus grands festivals de musique folk au monde. Nous avions 25 000 personnes devant nous, en plus d’être en direct sur Arte Concerts. Ç’a fait boom, disons. Il y a donc beaucoup d’intérêt pour le band là-bas [...] Comme on a pris la décision de faire quatre spectacles seulement au Québec cet été, ça nous donne un peu plus de temps pour faire le tour de l’Allemagne, mais aussi pour aller en Suisse, en Belgique, en France et aux Pays-Bas. »

► Le groupe Bears of Legend donnera un concert le 5 juillet, à 19 h, à la Cinquième salle de la Place des Arts, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Pour les détails : montrealjazzfest.com.