Montréal Complètement Cirque : 5 shows à découvrir

Portée par plusieurs spectacles de haute voltige en salle et de nombreuses manifestations artistiques à l’extérieur, la 10e édition du festival Montréal Complètement Cirque s’appuiera sur des acrobaties diverses et des créations bien distinctes comme «Bosch Dreams», la nouveauté de la troupe des 7 Doigts. Voici cinq autres propositions qui ont capté notre attention.

«La Galerie»

Photo courtoisie, Emmanuel Buriel

C’est à Montréal que sera présentée pour la toute première fois la nouvelle création de la troupe Machine de cirque. Elle s’animera grâce à sept acrobates et une musicienne multi-instrumentiste qui proposeront une visite unique dans une galerie d’art où la musique jouera un rôle important. Des prouesses dans maintes disciplines comme la bascule, la barre russe, la jonglerie et la roue allemande donneront du corps à ce rendez-vous.

>Spectacle joué du 4 au 14 juillet à la TOHU.

«Se prendre»

Photo courtoisie, Frédérique Cournoyer Lessard

Deux artistes ouvrent les portes de leur intimité, accueillant les visiteurs entre les murs d’un appartement montréalais, partageant ainsi l’espace avec eux pendant 70 minutes. Dans une pièce ou une autre, ils vivent des sentiments heureux et bienfaiteurs, mais sont aussi habités par la douleur et la solitude. Une création proposée à un public de 15 ans et plus aventurier qui souhaite vivre une expérience unique.

>Spectacle dévoilé du 4 au 14 juillet dans un appartement caché de Montréal.

«Candide»

Photo courtoisie, Montréal Complètement Cirque

Après avoir transformé le paysage coin Saint-Denis et Ontario avec les Minutes complètement cirque pendant une demi-heure, deux fois par soir, les 32 acrobates remettent ça pendant 30 autres minutes aux Jardins Gamelin. Ils créent alors une fresque sur une large piste placée au cœur de la foule, véritable terrain de jeu où ils donnent libre cours à leurs envies de voltige.

>Spectacle gratuit du 4 au 14 juillet (à l’exception du 8 juillet) aux Jardins Gamelin. Représentations à 19 h 15 et 22 h 15.

«Finale»

Photo courtoisie, Jakub Jeven

Huit amis partagent la passion des acrobaties à haut facteur de risque et la musique. Les casse-cous allemands de la compagnie Analog, une chanteuse et un batteur mêlent habilement les arts circassiens et les rythmes entraînants, transformant la scène en gros «party» qui prend des allures de cabaret et de spectacle rock. Un autre grand rendez-vous de cirque contemporain où chacun des participants souhaite épater l’autre.

>Spectacle présenté du 9 au 14 juillet au Théâtre St-Denis 2.

«Cabaret de cirque»

Photo courtoisie, Caroline Thibault

Afin de jouer davantage avec les disciplines et les capacités du corps humain, bon nombre d’artistes de différents endroits de la planète (Québec, Ontario, Brésil, Monaco, Suisse et États-Unis) se lancent dans des numéros dits «osés» en fin de soirée. Au menu: jonglerie mariée à l’opéra, gymnastique dans un tube de plastique, montée par les cheveux et lampe acrobatique.

>Spectacle offert les 11 et 12 juillet, à 22 h, à l’église St. Jax.

Le festival Montréal Complètement Cirque se tiendra pendant 11 jours, du 4 au 14 juillet. La programmation complète est disponible au montrealcompletementcirque.com.