Naviguer le long du fleuve Douro, au Portugal

PORTO, Portugal | Surnommée la « reine du fado », Amalia Rodrigues a fait découvrir au monde entier cette musique qui magnifie l’âme portugaise. Aujourd’hui, c’est un long navire de CroisiEurope portant fièrement son nom qui souhaite célébrer un autre trésor du Portugal, le Douro.

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à son site exceptionnel et à la production d’excellents vins, comme le porto, la vallée du Douro possède l’un des plus beaux canyons d’Europe.

Faire une croisière et suivre les méandres de son fleuve, avec ses rives modelées en terrasses où pousse la vigne, demeure l’une des plus agréables façons d’apprécier cette région.

Une spectaculaire vallée

Chaque escale apporte son lot de surprises. En plus des vestiges archéologiques, on découvre des villes au riche héritage, on marche dans de petites rues médiévales, on visite des caves, on admire des « azulejos » (ensemble de carreaux de faïence), etc.

Côté gastronomie, on goûte aux sardines et à la morue apprêtées de mille et une façons ainsi qu’aux desserts uniques issus, au 19e siècle, de l’imaginaire des nonnes qui utilisaient les blancs d’œufs pour amidonner les vêtements et s’ingéniaient à créer des recettes avec les jaunes (« pasteis de nata », « cristas de galo », « suspiros », « ovo molle », etc.).

Côté loisirs, on s’offre une virée en « rabelo » (le bateau qui transportait le porto autrefois), on assiste à des spectacles de fado avec présentation de costumes traditionnels, on découvre même que c’est alors qu’elle enseignait l’anglais dans ce pays que J.K. Rowling a puisé une partie de son inspiration pour Harry Potter. Entre autres, la fameuse cape des étudiants de Poudlard vient d’une tradition qui a toujours cours à l’université de Coimbra, une des plus vieilles d’Europe, tandis que l’intérieur de la librairie Lello (1906) de Porto a servi de décor pour le premier film de la saga.

Un peu comme c’est le cas pour le porto, le fameux vin fortifié qu’on y produit, une fois que l’on a goûté au Portugal et navigué sur le Douro, on en redemande !

LE NAVIRE

Cinquante-sixième navire de CroisiEurope et sixième à naviguer sur le Douro, le MS Amalia Rodrigues est un long navire (80 m par 11,4 m) à l’aménagement lumineux et chaleureux. D’une grande élégance, il peut accueillir 132 passagers dans ses 66 cabines (dont une pour personne à mobilité réduite et quatre suites), réparties sur deux ponts.

Par beau temps, seuls quelques irréductibles profitent du grand salon aux fauteuils enveloppants et aux larges fenêtres. C’est plutôt sur le « pont-soleil » que les passagers se retrouvent pour ne rien manquer des splendeurs des rives abruptes chargées de vignes, d’amandiers et d’orangers du Douro. Quelques-uns apprécient cependant tellement leur cabine qu’ils préfèrent s’allonger et profiter de l’immense porte-fenêtre face au lit pour rêvasser, en toute intimité, et photographier les beautés qui défilent devant leurs yeux.

LES ESCALES

PORTO. Porte d’entrée du nord, cette ville classée au patrimoine de l’UNESCO est l’une des plus vieilles d’Europe (2000 ans). On la surnomme la « ville des ponts » (on en compte six pour relier ses rives). Elle recèle de multiples trésors et on ne saurait trop conseiller d’y rester quelques jours avant ou après la croisière pour en apprécier toute la beauté.

VILLA REAL. De Regua, on traverse une campagne de collines pour atteindre Villa Real où se dresse Casa de Mateus, un manoir baroque du 18e siècle entouré de magnifiques jardins. À deux pas de l’embarcadère, à Regua, le Musée du Douro, permet de comprendre la création de cette vallée, l’acclimatation de ces vignes sur ce sol hostile, sans oublier les origines du fameux porto.

COIMBRA. Surnommée la « ville des étudiants » ou « de l’amour impossible », en raison de la légende d’Inès et Pedro, les Roméo et Juliette portugais, cette ville magnifique est entourée de traditions. Son université, l’une des plus importantes au Portugal, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et ses étudiants portent toujours la « toja », la cape qui a inspiré l’auteure J.K. Rowling.

FERRADOSA. Journée consacrée à suivre la « Route du vin de Porto », non par son fleuve, mais par la route qui surplombe ce dernier. Si les paysages éblouissent vus d’en bas, ils sont spectaculaires lorsque admirés d’en haut.

LAMEGO. Dominée par une tour érigée par les Maures au 11e siècle, cette jolie petite cité épiscopale est très visitée pour son sanctuaire baroque Nossa Senhora dos Remedios, second lieu de pèlerinage après Fatima. Son immense escalier (686 marches) de style baroque est décoré d’« azulejos » et de chapelles.

AVEIRO. Surnommée la « Petite Venise du Portugal » en raison de ses nombreux canaux, on y offre des balades en « barcos moliceiros » (sorte de gondoles que l’on utilisait autrefois pour cueillir une algue appelée goémon). Aux 15e et 16e siècles, des pêcheurs de cet ancien port de mer venaient pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve.

