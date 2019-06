Objectif photo: l’horizon d’Atlanta

Certaines photographies sont issues du fruit du hasard. Être au bon endroit au bon moment, avec la bonne lumière. ­Parfois, c’est tout le contraire. En ­escale à Atlanta pour quelques ­heures, j’ai en tête de ­photographier l’horizon de la capitale de la Géorgie. Ces points de vue uniques et distinctifs des villes sont ­toujours très ­spectaculaires à voir et prisés pour la photo. Le défi consiste à trouver le meilleur point de vue qui ne figure pas toujours dans les guides ­touristiques... Qui dit courte escale et ­photographie, dit planification. Les yeux rivés sur Google Maps et d’autres ressources en ligne, j’explore virtuellement la ville. Au ­passage d’un viaduc dans Google Street View, je découvre enfin mon point de vue fétiche. J’arrive même à étudier les options de stationnement dans le secteur ! Arrivé sur place de nuit, c’est avec bonheur que je profite du moment magique lorsque l’aube dorée enflamme ce paysage de béton, d’acier et de verre !

Coordonnées géographiques : 33.7601855 84.374526,20

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 24-70mm F.28L II USM

Exposition : 10 s à f/11

ISO : 100