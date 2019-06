Pot-Pourri touristique

Pour célébrer son 120e anniversaire, Fairmont Le Manoir Richelieu propose un forfait comprenant le transport à bord du Train de Charlevoix, entre Québec et La Malbaie, un plateau de dégustation des producteurs de Charlevoix servi à bord du train, apéritif et table d’hôte trois services ainsi que le petit-­déjeuner au restaurant Table et terroir et un ­crédit de 25 $ pour le casino.

► fairmont.com

Du 9 au 18 août prochain, ce sera le retour de la traditionnelle Semaine italienne de Montréal. Ce festival de 10 jours célèbre la culture, l’héritage et les traditions de la communauté ­italo-canadienne par différentes ­activités sportives, gastronomiques et culturelles. Dans la Petite Italie et un peu partout à Montréal.

► italfestmtl.ca

Si l’on n’a pas d’automobile et qu’on ­désire explorer Lanaudière, la ­coopérative Bonjour Nature propose une douzaine d’excursions guidées (familiale, randonnée pédestre, aventure amérindienne, spa nordique, etc.) au départ garanti quotidiennement de Montréal. Pour réserver son excursion et connaître l’heure et les points de départ.

► bonjournature.ca

L’agence de tourisme Kéroul recherche des modèles, de toutes les tranches d’âge, ayant différents types de handicaps. Ceci afin de participer à une séance photo dans la grande région de Montréal. La date n’est pas encore déterminée, mais ce sera un jour de semaine à la fin du mois de juin ou au début juillet. Une compensation financière sera offerte. On se rend sur le site pour remplir le formulaire.

► keroul.qc.ca

Après les taxis, les vélos et la ­livraison de plats de certains restos, ­l’entreprise UBER s’intéresse maintenant au ­tourisme fluvial. Il suffit de ­télécharger UberBOAT pour contacter un ­capitaine sur son téléphone intelligent afin de réserver une balade en bateau de ­plaisance. Testé au Festival de Cannes de 2017, ce service n’est actuellement ­offert qu’en Croatie, mais devrait bientôt s’étendre à plusieurs destinations.

IHG (InterContinental Hotels Group) annonce son offre Global Sale qui permet d’économiser au moins 20 % sur le tarif Best Flexible dans les milliers établissements participants partout dans le monde. Si l’offre est valable pour les nuitées jusqu’au 15 septembre 2019, la réservation doit se faire avant le 31 juillet et au moins trois jours à l’avance.

► ihg.com

Les forfaits Noël en novembre du ­Fairmont Jasper Park Lodge sont déjà en vente. Cette populaire célébration, axée sur Noël, présente un éventail ­d’activités thématiques, de plats délicieux et de séances d’apprentissage. Pour cette 31e édition, des forfaits VIP comprenant des cadeaux de bienvenue, des événements privés et des rencontres de célébrités peuvent être ajoutés.

► christmasinnovember.com