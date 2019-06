Rendez-vous avec des choses étranges

Dans notre univers télévisuel, il arrive que des séries transcendent l’écran et deviennent de véritables phénomènes. Ce fut le cas pour Sex and the City, Mad Men, ou récemment Game of Thrones. Ces séries ont lancé ou ressuscité des modes et se sont démarquées dans l’esprit populaire. Stranger Things s’inscrit aussi dans cette vague d’enthousiasme et sa 3e saison prévue dans quelques jours est plus qu’attendue. Voici pourquoi.

Vous ne connaissez pas Stranger Things ? C’est que vous n’êtes pas abonnés à Netflix, que vous n’êtes pas attirés par les séries de genre mettant de l’avant des phénomènes paranormaux ou que vous n’avez pas d’ados dans votre entourage. La série, dont la 3e saison débarquera sur la plateforme d’écoute en continu le 4 juillet, jour de la fête nationale des Américains, est un véritable phénomène. Bien que Netflix ne partage pas ses cotes d’écoute, on dit que le premier épisode de la 2e saison aurait été vu par près de 16 millions d’abonnés lors de sa mise en ligne et près de 5 millions auraient dévoré la saison complète dès le premier week-end. La firme Parrot Analytics, qui recense l’écoute sur les différentes plateformes dans plus d’une centaine de pays, avance que Stranger Things est la série en écoute en rafale la plus populaire au monde.

Stranger Things a ramené Winona Ryder, Matthew Modine, Paul Reiser et Sean Astin dans nos radars et élevé les jeunes Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink et surtout Millie Bobby Brown au rang de stars. Elle a aussi fait vendre beaucoup de gaufres Eggo et créé un regain pour les jeux de rôles à la Donjons et Dragons. Stranger Things a aussi contribué à grossir le bassin d’abonnés de Netflix et confirmé leur intérêt de développer des séries destinées à un public ado et préado.

Un brin de nostalgie

Stranger Things s’inscrit dans la vague nostalgique qui nous ramène dans les années 1980. Elle a permis aux adolescents d’aujourd’hui de découvrir la musique de cette décennie. The Police, The Clash, Cindy Lauper, Joy Division, Scorpions, Peter Gabriel ou The Bangles n’en sont que quelques exemples. Les plus vieux y ont reconnu des clins d’œil à d’autres phénomènes de la culture populaire, dont E.T., Rencontre du troisième type, Les Goonies, Alien, Back to the Future ou Stand By Me.

La mode des années 1980 refait aussi surface. La casquette de Dustin est devenue très populaire, tout comme les shorts en ratine avec des rayures blanches sur les côtés. La marque H&M a même signé une collection de vêtements inspirée de la série. Dès maintenant, certaines succursales de Burger King offrent le Upside-Down Whopper dont les pains sont inversés et le packaging rétro. Et Coca-Cola s’y est associée en relançant le New Coke, un produit qui avait connu un flop en 1985 ! Bref, faire équipe avec une série populaire, c’est bien vu... et sans doute payant !

Nouveau monstre

La série Stranger Things est débarquée sur Netflix en juillet 2016. Elle est l’œuvre des frères Matt et Ross Duffer, des auteurs-réalisateurs-producteurs qui avaient surtout fait des courts métrages, un film d’horreur et travaillé brièvement avec M. Night Shyamalan. La première saison racontait l’histoire d’une disparition. Celle de Will Byers, un garçon de 12 ans, à Hawkins en Indiana. Alors que sa mère, ses amis et le chef de police de la ville partent à sa recherche, ils tombent sur Eleven, une mystérieuse jeune fille aux pouvoirs psychiques qui les entraîne sur une piste impliquant la CIA, le département de l’énergie et un laboratoire aux pratiques par trop éthiques. Les voilà donc dans les entrailles d’un monde sens dessus dessous où le paranormal donne naissance à des monstres horribles.

La seconde saison nous ramène dans la genèse du fameux laboratoire et de ses pensionnaires et élabore encore plus sur l’existence du monde parallèle qu’est l’Upside-Down et sur les épouvantables Démogorgon et Mind Flayer. On sait bien peu de choses sur le 3e opus. Un an se sera écoulé. Les années 1980 seront toujours toutes aussi bien campées. Il y aura de l’humour, la bande-annonce montre notamment la bromance entre Dustin et Steve. De l’amitié – une des grandes valeurs de la série. De nouveaux personnages (dont Cary Elwes qui a marqué les années 1980 dans Princess Bride). Les créateurs ont affirmé que la série serait plus tournée vers l’intimiste et la vie à Hawkins que le grand déploiement et que certaines portes entrouvertes dans la saison 2 seront refermées. Qu’elle serait plus noire et plus trouble également. Et n’oublions pas le nouveau monstre tout aussi dégoûtant qui fera son apparition.

► Stranger Things saison 3 dès le 4 juillet sur Netflix.

