Si Duchene est sincère, il viendra

On jase, là. Pourquoi Matt Duchene préférerait-il Nashville ou une autre ville de la LNH à Montréal ?

Les réalistes ou les pessimistes – à vous de choisir – répéteront que les impôts, les taxes, la pression, les maudits journalistes, l’hiver et quoi encore sont toutes des raisons qui entachent l’image du Canadien dans l’évaluation des joueurs autonomes.

Mais qu’est-ce qu’une ville comme Nashville peut bien avoir de plus que Montréal ? C’est très agréable de se promener sur Broadway Street, d’entrer dans les boîtes pour siroter de la bière et écouter les orchestres jouant de la musique de tous genres. Mais c’est une rue. Quand vous sortez du cœur de la capitale de la musique, les quartiers environnants n’ont rien de jojo.

New York, c’est New York

P.K. Subban va préférer le New Jersey, qui est à un jet de pierre de New York. L’autre équipe de la banlieue new-yorkaise, les Islanders, aurait de l’intérêt aussi pour Duchene.

New York, c’est New York même si le coût de la vie est élevé. La Grosse Pomme, c’est la planète entière dans la ville qui ne dort jamais. Il y en a pour tous les goûts.

Mais Montréal n’est pas en reste. Parce qu’on y vit à longueur d’année et qu’on se retrouve prisonniers dans des chantiers de construction et des cônes orange, on l’oublie. On descend tous les dieux du ciel. Mais les travaux ne dureront pas éternellement.

Montréal en pleine évolution

Je ne sais pas comment s’est faite la communication entre Marc Bergevin et Duchene cette semaine. J’ignore si l’un des deux s’est déplacé ou s’ils se sont simplement entretenus au téléphone.

Mais j’espère que Duchene sait ce qui se passe à Montréal. L’économie roule bien. La ville se refait une beauté. Les grands travaux ne dureront pas éternellement.

On n’en serait peut-être pas à ce point si on avait pris un meilleur soin de nos infrastructures. Mais cette situation ne nous est pas unique. Les Québécois qui aiment Boston ont vu dans quel état Beantown se trouvait avant et pendant les travaux du Big Dig. Aujourd’hui, Boston est plus accueillante qu’elle ne l’a jamais été.

L’affection que Duchene porte au Canadien est connue depuis longtemps. Ce n’est pas le conte Le chandail de hockey, cette belle histoire de Roch Carrier, qui va l’influencer. Mais s’il est sincère, il viendra.

Comme John Tavares l’a fait pour les Maple Leafs de Toronto.

Les pour et les contre

On s’entend pour dire que la facture accrochée au contrat de Duchene va être élevée. Bien oui, le marché des joueurs autonomes est fait pour enrichir les joueurs, particulièrement les plus talentueux.

Duchene va probablement obtenir un salaire qui va se chiffrer dans les neuf ou dix millions par année. C’est au Canadien de décider s’il a cette valeur à ses yeux. Duchene est dans la fleur de l’âge. Il aura 29 ans en janvier, ce qui permet de croire qu’il peut encore donner au moins cinq bonnes saisons.

Est-il un mauvais joueur d’équipe, comme le laissent prétendre certains épisodes survenus dans sa carrière ?

Non, il n’avait pas à célébrer avec allégresse, comme Patrick Roy le lui avait reproché, après avoir inscrit son 30e but de la saison dans une cinglante défaite de l’Avalanche du Colorado il y a trois ans. Non, il n’avait pas à ridiculiser Martin Raymond avec certains coéquipiers des Sénateurs d’Ottawa dans un taxi de l’Arizona, la saison dernière.

Or, il sait déjà que s’il venait jouer à Montréal, il aurait intérêt à bien se tenir.

Claude Julien se retrouverait avec un top 6 intéressant. Il pourrait déplacer des pions. Max Domi pourrait être utilisé à l’aile gauche à côté de Duchene.

Tout pour le gros coup

Marc Bergevin doit tenter le coup de circuit en fin de semaine. La partie est commencée. Duchene sera sous contrat peu après le coup de midi lundi.

Il en sera de même pour Artemi Panarin, Sergei Bobrovsky, Anders Lee, Tyler Myers et Joe Pavelski.

Corey Perry et Wayne Simmonds ne sont pas mal. Leur gros gabarit amènerait une dimension qui manque au Canadien à l’avant. Mais ils n’ont pas le talent de Duchene.

Un instant, si vous permettez, le téléphone sonne.

– Allô Marc ! C’est Jean Perron. Tu dors en couleur !

– Jean, on dit rêver en couleur.

– Rêver ou dormir en couleur, c’est du pareil au même, Marc.